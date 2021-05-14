Tire Süt bir ilke imza attı drone ile ilaçlama başladı

Dünya çapında örnek kırsal kalkınma modeli olarak gösterilen Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, makine parkuruna kattığı ilaçlama dronuyla ortaklarının tarlalarını ilaçlamaya başladı. Klasik yöntemlere göre hem zamandan hem de maliyetten tasarruf eden üretici, havadan ilaçlamayla aynı zamanda ilaçlama sebebiyle yaşanan verim kaybı ile karşılaşmayacak.



BUĞDAY TARLASI İLAÇLANDI

İzmir'in Tire ilçesine bağlı Hasançavuşlar köyünde bir buğday tarlasında yapılan uygulamaya Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük ile birlikte Tire İlçe Tarım Müdürü Mustafa Evran da katıldı.



TEKNOLOJİYİ YAKALAMALIYIZ

Türkiye'de ortaklarını havadan ilaçlama teknolojisiyle buluşturan ilk kooperatif olan Tire Süt Kooperatifi'nin Başkanı Mahmut Eskiyörük, "Çiftçiyi Türkiye'de İHA teknolojisiyle buluşturan ilk ve tek kooperatifiz. Teknolojik gelişmeleri yakalamak zorundayız, bunu başaramazsak dünya piyasasında rekabet şansımız kalmaz. Çiftçinin hizmetine sunacağımız bu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile ilaçlama hizmeti vererek, ürünlerde verim ve kalite düşüklüğüne yol açan hastalıklarla savaşacağız.

Buğdayda büyük verim düşüklüğüne neden olan sarı pas hastalığını ve mısırda kurtlanmayı önleyeceğiz.



ÇEVREYE ZARAR VERMİYOR

Mısırda kurtlanma, boy atınca oluşuyor ve bu süreçte traktörle tarlaya girilemediği için ilaçlama karadan yapılamıyor. Bu teknolojiyle ilaçlama havadan yapılabildiğinden sorun ortadan kalkıyor.

Ayrıca ilacı ekonomik kullandığı için maliyeti düşürürken çevreye verilebilecek zararı da engelliyor. Amacımız Türkiye'nin çoğunluğunu oluşturan ve bu teknolojiyi alma gücü olmayan küçük üreticiyi, vahşi kapitalist sistem içinde yok olmaktan kurtarıp devamlılığını sağlamak" dedi.



İLKLERE DEVAM EDİYORUZ

Eskiyörük, "Tire Süt Kooperatifi olarak bugüne kadarki tüm yatırımlarımızda Atatürk'ün uygulamalarını kendimize kılavuz edindik. Ulu Önder'in, Türk tarımını geliştirmek için gösterdiği yoldan sapmayan kooperatifimiz, aynı anlayışla çiftçiyi yüksek teknolojiyle buluşturuyor. Bu hizmeti diğer iş makinelerinde de olduğu gibi ticari bir amaçla değil, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yararlanabilmesi için maliyetine yapacağız. Sütte kalitenin sağlanmasında soğuk zinciri oluşturan, makine parkı kurarak gelişmiş üretim aletlerini küçük üreticiyle buluşturan, en uzaktaki süt tankının miktarını ve ısısını merkezden kontrol edebilecek altyapıyı kuran, paneller ile sütü güneşle soğutan, Okul Sütü Projesini uygulayan ve bunu sorunsuz devam ettiren ilk ve tek kooperatifiz. Tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlarım.

Kooperatif olarak bundan sonra da dünyada örnek gösterilen modelimizin, Tük tarımının yol haritasında bir devlet politikası olması için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Nadir UYSAL