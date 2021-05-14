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Haberler İzmir Vali Yavuz Selim Köşger depremzedeleri ziyaret etti

Vali depremzedeleri ziyaret etti

Valisi , dolasıyla 30 Ekim'de meydana gelen depremde evleri yıkılan ve geçici barınma merkezine yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti.

Vali Yavuz Selim Köşger depremzedeleri ziyaret etti

14.5.2021

İlk olarak çocuklarla bayramlaşıp harçlık veren Vali Köşger, depremzedelerle sohbet etti, ailelere de hediyeler verdi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Köşger, depremzedelerle bayramlaştıklarını aynı zamanda onların sorunlarını da dinlediklerini söyledi. Vatandaşların genel anlamda hizmetlerden memnun olduğunu dile getiren Köşger, rezerv alanlarındaki çalışmaların da sürdüğünü ifade etti. Vali Köşger, "Proje alanındaki bazı binalar Ağustos ayına yetiştirilmeye çalışılıyor" dedi.

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