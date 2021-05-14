İlk olarak çocuklarla bayramlaşıp harçlık veren Vali Köşger, depremzedelerle sohbet etti, ailelere de hediyeler verdi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Köşger, depremzedelerle bayramlaştıklarını aynı zamanda onların sorunlarını da dinlediklerini söyledi. Vatandaşların genel anlamda hizmetlerden memnun olduğunu dile getiren Köşger, rezerv alanlarındaki çalışmaların da sürdüğünü ifade etti. Vali Köşger, "Proje alanındaki bazı binalar Ağustos ayına yetiştirilmeye çalışılıyor" dedi.
Vali Yavuz Selim Köşger depremzedeleri ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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