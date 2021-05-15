Babası uyurken evi ateşe verip kaçtı

İzmir'in Buca ilçesinde, babasıyla birlikte oturan Murat G. iddiaya göre evini ateşe verdikten sonra kayıplara karıştı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, 2 kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı.

Mahallelinin yüreğini ağzına getiren yangın, gece saat 03.30 sıralarında Buca'da Ufuk mahallesi 910/2 sokaktaki tek katlı evde çıktı. İddiaya göre, babasıyla birlikte yaşayan Murat G, babası Mehmet G'nin uyuduğu sırada evini ateşe verdi, ardından olay yerinden kaçtı. Bir anda evi alevlerin sarmasıyla dumandan etkilenen Mehmet G. kendi imkanlarıyla evden çıkarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun dumanlar tüm sokağı sararken, bölgeye ulaşan ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.



DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangında dumandan etkilenen Mehmet G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Mehmet G'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada yangının çıktığı evin bitişiğindeki binada oturan Mehmet G'nin kardeşi Ahmet G. de dumandan etkilendi.

Ahmet G'ye olay yerinde bulunan sağlık ekibi tarafından oksijen desteği verildi. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, olayın ardından kayıplara karışan Murat G'yi yakalamak için çalışma başlattı.