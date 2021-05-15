Bedensel engelli kumsal patenle kaymak istiyor

Levent mahallesinde iskelet kaslarında güçsüzlük ve hasarlara neden olan genetik hastalık 'musküler distrofi' ile mücadele eden Yunus Kurt'un (35) 2 çocuğundan kendisi gibi doğuştan engelli kızı Kumsal, bir yıldır akülü sandalyede yaşıyor.



TOPUKLARINA BASAMIYOR

Yunus Kurt, 'Yaşamak bir umuttur' diyerek umut aşıladığı kızı Kumsal'ın aşil tendonu ameliyatı ile sandalye kullanmadan değnek yardımıyla yürüyebileceği günün hayalini kuruyor. Kumsal'ın ayakkabı giyemediğini ve okul hayatının olumsuz etkilendiğini anlatan Kurt, kızının ameliyatla yaşıtları gibi olmasa da daha konforlu yaşayabileceğini dile getirdi. Pandemide hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle ameliyat günü alamadıklarını ve sabırla beklediklerini kaydeden Kurt, 10- 16 Mayıs Engelliler Haftası'nda farkındalığın artması gerektiğini söyledi. Doğduğundan beri topuklarına basamayan ve en iyi arkadaşının beslediği kedisi olduğunu söyleyen Kumsal ise, "Ben de ayakkabı giymek, patenle kaymak istiyorum. Bisiklet sürmek istiyorum. Bunun için ameliyat olmam gerekiyor" dedi.