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Haberler İzmir Bisiklet yolunda sulama tuzağı!

Bisiklet yolunda sulama tuzağı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sahil kesimine ve kent merkezine yaptığı bisiklet yollarını gündüz vakti sulaması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Bisiklet yolunda sulama tuzağı!

15.5.2021

Özellikle Konak ilçesinin Güzelyalı semtinde Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi Tramvay İstasyonu ile Göztepe arasındaki bisiklet yolundaki su birikintileri bisiklet kullananların kabusa haline geldi. Vatandaşlar, bisikletle giderken kayarak düşme tehlikesi ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda "Öğle vakti burada sulama yapılması yanlış. Bu tarz yapılması daha da yanlış. AASM İstasyonu ile Göztepe arasındaki bu alana müdahale eder misiniz? Bisikletler için de tehlike oluşturuyor" şeklinde yazarak yetkilileri göreve çağırdılar. Yoldaki suların bisiklet kullanan vatandaşlar için hayati tehlike oluşturduğunu dile getiren vatandaşlar, "Kötü bir kaza olmasından korkuyoruz" dediler.

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