Bozuk asfalt isyan ettirdi

İZMİR'in Bayraklı ilçesi Alparslan mahallesindeki bozuk yollar vatandaşları çileden çıkardı. Alparslan mahallesi 1620/26 sokak adeta ilgisizliğe terk edildi. Sokağın bozuk ve bakımsız hali vatandaşların tepkisine neden olurken, yetkililerden sorunların çözülmesi istendi.

Asfaltlanmayı bekleyen bozuk yollar, özellikle araç sahiplerinin tepkisine neden oldu. Alt yapı çalışmaları nedeniyle kazıldıktan sonra üstü kapatılan çukurların asfaltlanmadığını belirten çevre sakinleri, özellikle yağmurların da etkisiyle yolların daha da bozulduğunu söyledi. Sorunu belediye yetkililerine iletmelerine rağmen değişen bir şey olmadığını belirten vatandaşlar, "Uzun süre önce tüm belediye birimlerine bildirmemize rağmen maalesef hiç bir girişim olmadı. Çukurlardan dolayı yolu kullanmak çok daha zorlaşıyor. yolumuzun bir an önce asfaltlanmasını istiyoruz" dedi. Yolda yürümekte zorluk çeken vatandaşlar, mağdur olduklarını belirterek yolların yapılması için yetkilileri göreve davet etti.