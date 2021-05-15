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Haberler İzmir Evde kalan çocuklara bayramda pasta sevinci

Evde kalan çocuklara bayramda pasta sevinci

Evde kalan çocuklara bayramda pasta sevinci

15.5.2021

İZMİR'DE bir anaokulunun müdürü, tam kapanma nedeniyle uzun süredir evden çıkamayan çocuklara üzerlerinde çocukların kendi resimlerinin yer aldığı pastalarla sürpriz yaptı. İzmir Gaziemir'de özel bir anaokulunun müdürü Şeyma Kılınç, 17 günlük tam kapanma nedeniyle evde kalan öğrencilerini güzel bir projeyle sevindirdi. 'Çocuk Gülerse Dünya Güler' projesi kapsamında 2 yıldır öğrencilerini bayramda sürpriz yaparak sevindirdiklerini söyleyen Kılınç, yeni projelerle çocukları güldürmeye devam edeceklerini söyledi.
Yetkili makamlardan alınan özel izinle okul yönetici ve öğretmenleri, toplam 80 öğrenciye resimli pastalarını teslim etti. Resimli pastalarını ve uzun süredir görmedikleri öğretmenlerini karşılarında gören minik öğrenciler çok sevindi.

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