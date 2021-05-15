İzmir'de Ege'de sakinlik sürüyor! Bayramın son günü

İzmir'de kentin işlek caddelerinden Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile Şair Eşref Bulvarı sessizliğe büründü. Tarihi Saat Kulesi'nin bulunduğu Konak Meydanı da boş kaldı. Polis ekipleri, kısıtlama nedeniyle farklı zamanlarda ve farklı güzergahlarda uygulamalarını sürdürüyor.

Belediye görevlileri ise kapanma nedeniyle boş kalan caddelerde çalışma yapıyor.

DENİZLİ

Denizli'de kentin en işlek yerlerinden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler, Bayramyeri ve Demokrasi meydanları ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı boş kaldı.

Belediye görevlileri mahallelerde açılan pazar yerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için çalışma yaptı. Polis ekipleri, kısıtlamaya uymayanlar hakkında cezai işlem uyguladı.

AYDIN

Aydın'da tam kapanma dolayısıyla kent genelinde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü. Atatürk Kent Meydanı, İstasyon Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı'nda sakinlik gözlenirken emniyet güçleri de kent içinde ve şehir giriş ve çıkışlarında araçları kontrol ediyor.

Ekipler, sürücü ve yolcularda seyahat izin belgesi ile görev belgesi sorgusu yapıyor.

MANİSA

Manisa'nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre'de, başta Mimar Sinan Bulvarı, 8 Eylül, Mustafa Kemal Paşa, İzmir ve Atatürk ile Emekliler Parkı, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Kent Parkı'nda sakinlik gözlendi.

Emniyet güçleri kent girişlerinde ve ana caddelerdeki uygulama noktalarında vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Öte yandan tam kapanma döneminde ikinci kez kurulan semt pazarları da zabıta ve polis ekiplerince denetlendi.

UŞAK

Uşak'ta kentin işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Atapark ve 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda sessizlik hakim oldu. Emniyet güçleri, İzmir-Ankara kara yolu başta olmak üzere birçok uygulama noktasında araçları durdurup, vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Öte yandan kentte kurulan pazar yerlerinde vatandaşların alışverişe çıktığı görüldü. Zabıta ekipleri, "Pazar içerisinde maskesiz dolaşmak, ürün seçmek ve seçtirmek yasaktır. Kurallara uymayan vatandaşlar hakkında işlem yapılacaktır." anonsu yaptı.

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