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Haberler İzmir İzmir'deki kazada 2 polis yaralandı

'deki kazada 2 polis yaralandı

'in ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı polis aracındaki iki trafik polisi yaralandı. Polisler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İzmir'deki kazada 2 polis yaralandı
AA

15.05.2021, 10:57

Karabağlar ilçesinin İnönü Caddesi'nde devriye görevi yapan 35 A 5482 plakalı trafik polisi aracına, caddeye dönüş yaptığı sırada Mehmet A. (28) idaresindeki 35 TUV 06 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Polis aracı, kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Kazada, iki trafik polisi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan iki polis 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polisler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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