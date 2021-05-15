Menemen’de yatırımcıya sınırsız destek

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlük skandallarının ardından yaşanan süreçte Belediye Başkanvekili görevine oturan Aydın Pehlivan, ilçelerine gelecek yatırımcılara her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Menemen'i baştan yaratmak için varını yoğunu ortaya koyduğunu ve yemin ettiğini belirten Pehlivan, "Son iki ay içinde Menemen'in cazibesi artıyor.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer bakanlıkların sınırsız desteğiyle ilçenin çehresini değiştirmek için 24 saat ekip olarak çalışıyoruz. İzmir'in incisi olarak adlandırdığım Menemen'in son dönemdeki değişimiyle birlikte daha fazla yatırımcının gelmesi için belediye olarak her türlü desteği ve imkanı ekip olarak vermeye hazırız. Gerekirse yatırım yapacak firmayı ilçe girişinde bile karşılarım. Köstek değil tam destek olmak için buradayız" dedi.



ÇOK FAZLA ZENGİNLİĞİ VAR

MENEMEN'İN çok sayıda mimari yapısı, sahip olduğu antik yerleşimleri, yüzyıllardır sürdürülen çömlekçilik geleneği, mandıracılık kültürü ve tarihi cami ve kiliseleri ile bölgenin yaşam serüvenine ışık tuttuğunu ifade eden Pehlivan, "Menemen, tarih boyunca önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Günümüzde de; Larissa, Killa, Neon Teikhos Antik Kentleri, Panaztepe Ören Yeri, Taş Han, Mühürlü Sultan ve Kamil Dede Türbesi gibi tarihi Osmanlı yapılarına sahip oluşu ve günümüzün eşsiz bir rekreasyon projesi olan Gölpark ile İzmir'in kuzeye açılan kapısı konumundadır. Bu kadar tarihi geçmişi olan ilçemizi yatırımcılar için cazibe merkezi yapmak görevimizdir. Menemen'in daha fazla tanıtımı ve turist gelmesi için Turizm Bakanlığı ile de özel projeler üreteceğiz" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL