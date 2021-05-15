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Haberler İzmir Mezarlık yolunda uçuruma devrilen araçta 1 ölü 3 yaralı

Mezarlık yolunda uçuruma devrilen araçta 1 ölü 3 yaralı

Mezarlık yolunda uçuruma devrilen araçta 1 ölü 3 yaralı

15.5.2021

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nın kuzey yamacındaki eski Türk mezarlıklarını ziyarete giden 4 kişinin içinde bulunduğu otomobil, freninin boşalması sonucu hızla şarampole yuvarlandı.
Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Tahtakuşlar Köyü Muhtarı Hasan Bozkurt yönetimindeki 09 AP 380 plakalı hafif ticari araç, freninin boşalması sonucu 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Mustafa Kapan ve Ali Topaloğlu kırılan ön camdan dışarıya fırlayarak ağır yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ali Topaloğlu'nu tüm çabalara rağmen kurtaramadı.
Araçtaki ağır yaralanan diğer 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

SUAT SALGIN

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