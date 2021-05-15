İZMİR'İN Çeşme ilçesinde 17 günlük tam kapanma dolayısıyla nüfus artışı yaşansa da, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde cadde, meydan ve plajlar boş kaldı. Vatandaşlar bayramı evlerinin bahçe ve balkonlarında karşıladı.
İZMİR'İN Çeşme ilçesinde 17 günlük tam kapanma dolayısıyla nüfus artışı yaşansa da, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde cadde, meydan ve plajlar boş kaldı. Vatandaşlar bayramı evlerinin bahçe ve balkonlarında karşıladı.
Turizm merkezi Çeşme’de sessiz bayram haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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