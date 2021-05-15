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Haberler İzmir Turizm merkezi Çeşme’de sessiz bayram

Turizm merkezi ’de sessiz bayram

Turizm merkezi Çeşme’de sessiz bayram

15.5.2021

İZMİR'İN Çeşme ilçesinde 17 günlük tam kapanma dolayısıyla nüfus artışı yaşansa da, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde cadde, meydan ve plajlar boş kaldı. Vatandaşlar bayramı evlerinin bahçe ve balkonlarında karşıladı.

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