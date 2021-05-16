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Haberler İzmir Ada, ayağını kurtaran doktoruyla top oynuyor

Ada, ayağını kurtaran doktoruyla top oynuyor

Ada, ayağını kurtaran doktoruyla top oynuyor

16.5.2021

İZMİR Buca'da yaşayan 5 yaşındaki Ada Yavuz'un ayağında 4 aylıkken kötü huylu tümör tespit edildi ve ailesine ampute edilmesi gerektiği söylendi. Doktor doktor gezen annesi Nargül Yavuz'un (43) yolunun düştüğü Doç. Dr. Burçin Keçeci, 13 aylıkken operasyonla tümörü alarak, Ada'nın ayağını ampute edilmekten kurtardı.

Ada, şimdi doktoruyla top oynuyor. Operasyonun ardından düzenli kontrole giden Ada'yı tanıdığında çok küçük olduğunu belirten Doç. Keçeci, "Şimdi her Babalar Günü'nde, doğum günümde beni arıyor. Kendisiyle çok güzel bir ilişkimiz var. Ada'nın sağlıklı bir genç kız olacağını bilmek bana mutluluk veriyor" dedi.

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