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Haberler İzmir Devrilen araçta sıkışan arkadaşını bırakıp kaçtı

Devrilen araçta sıkışan arkadaşını bırakıp kaçtı

Devrilen araçta sıkışan arkadaşını bırakıp kaçtı

16.5.2021

İZMIR'IN Karabağlar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, demir bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Bir kişinin yaralandığı kaza sonrası otomobilde bulunan bir kişinin ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

MAHALLELİ ÇIKARDI
KAZA, gece saat 01.00 sıralarında Yaşar Kemal mahallesi, 6000 sokakta meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 31 U 7588 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak metrelerce yükseklikten şarampole yuvarlandı. Yan yatan otomobilden çıkan Metin K'nın arkadaşını yaralı halde bırakarak, olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kazada yaralanan ve otomobilde sıkışan Onur K. (17) ise mahalle sakinleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından polis ekipleri soruşturma başlatırken, otomobil bulunduğu yerden çekici tarafından kurtarıldı.

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