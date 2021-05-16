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Haberler İzmir Domates ve mamullerinde 2021 ihracat hedefi 650 milyon dolar

Domates ve mamullerinde 2021 ihracat hedefi 650 milyon dolar

Domates ve mamullerinde bu yıl 650 milyon dolarlık ihracat hedeflendiği bildirildi. Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, domates salçasının 115 ülkeye ihraç edildiğini, kurutulmuş domates ihracatının da geçen yıl 52 milyon dolara kadar ulaştığını kaydetti.

Domates ve mamullerinde 2021 ihracat hedefi 650 milyon dolar
AA

16.05.2021, 16:35

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelinde domates ve mamulleri ihracatının 2020'de 608 milyon dolar olarak gerçekleştiğini aktardı. Ege Bölgesi'nin bu ihracata 187 milyon dolarlık katkı sağladığını belirten Uçak, şunları kaydetti:

"Domates ve mamullerinde 2021 hedefimiz, katma değer zincirini büyüten atılımlarımızla artışımızı istikrarlı bir şekilde sürdürerek 650 milyon dolar ihracata imza atmak. 2021'in ilk dört ayında Türkiye geneli domates ve mamulleri ihracatında 253 milyon doları, Ege'den yapılan ihracatımızda 54 milyon doları ülkemize kazandırdık."

Taze domates ihracatının Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir coğrafyayı kapsadığına işaret eden Uçak, domates salçasının 115 ülkeye ihraç edildiğini, kurutulmuş domates ihracatının da geçen yıl 52 milyon dolara kadar ulaştığını kaydetti.

Domates suyunun 55, dondurulmuş domatesin 27, kabuğu soyulmuş domatesin 35 ülkeye gönderildiğini aktaran Uçak, domates sosları ve ketçap ihracatının da 114 ülkeye yapıldığını sözlerine ekledi.

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