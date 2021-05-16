Gazeteci Hasan Tahsin ölüm yıldönümünde anıldı

İZMİR'İN işgali sırasında Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin, şehit edilişinin 102. yılında anıldı. MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve parti üyeleri, Hasan Tahsin için İlk Kurşun Anıtı önünde bir araya geldi. Anıta çelenk konulması ve saygı duruşunun ardından konuşan Veysel Şahin, 102 yıl önce bugün başta Hasan Tahsin olmak üzere 400 vatanseverin ülkesi ve bayrağı için şehit düştüğünü hatırlattı. Şahin, "15 Mayıs, Türk'ün emperyalizme karşı başkaldırısının başlangıcıdır. Vatan toprağı her zaman böyle yiğitler ile doludur" dedi.

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