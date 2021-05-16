İzmir’de hakkını isteyen kadına patron dayağı!

İzmir Menemen'de iddiaya göre, aktar dükkanında çalışan ve işyerinin bir kısmında kar ortaklığı üzerine patronuyla anlaşarak parfüm satmaya başlayan Büşra A, 'seninle çalışmak istemiyorum' diyen patronu tarafından, aralarında çıkan tartışma üzerine iki kızının önünde darp edildi. Hastaneye giderek rapor alan genç kadın, patronundan şikayetçi oldu.

ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM

Olay, Menemen ilçesi Egekent- 2 semtindeki bir aktar dükkanında yaşandı. İddiaya göre, bir süredir aktar dükkanında maaşlı çalışan 30 yaşında, iki kız çocuk annesi Büşra A, Haziran'da işyerinin geniş olması sebebiyle arka kısımdaki müsait alanı parfümeriye çevirip kazandığı paranın yarısını patronu Hakan İ. ile paylaşma konusunda anlaştı.

28 Nisan'da akşam saatlerinde iki kızıyla işyerinde yemek yerlerken yanına gelen patronu Hakan İ. ile iş konusunda aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine Hakan İ'nin, 'seninle çalışmak istemiyorum, işten ayrılmanı istiyorum' demesinin ardından genç kadın, "Kredi çekerek aldığım parfümleri alarak işten ayrılabilirim" karşılığını verdi. Öfkelenen Hakan İ, çalışanına hakaret ederek, genç kadını çocuklarının önünde darp etti.