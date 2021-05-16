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Haberler İzmir İzmir’de onlarca araçla Filistin’e destek konvoyu

’de onlarca araçla ’e destek konvoyu

’in ilçesinde, İsrail'in ’e yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla çok sayıda aracın katılımıyla konvoy düzenlendi.

İzmir’de onlarca araçla Filistin’e destek konvoyu
İHA

16.05.2021, 18:42

srail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepkiler dinmek bilmiyor. İzmir'de de çok sayıda vatandaş, Filistin'e destek olmak ve saldırıları protesto etmek için düzenlenen konvoyda bir araya geldi. Konvoydan önce Filistin halkı için dualar edildi, konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından konvoy, Karabağlar ilçesi Eskiizmir Pazaryeri'nden hareket etti.

Yüzlerce aracın yer aldığı konvoy sırasında İsrail'in saldırılarına tepki gösterildi. Konvoyda kornalara basan sürücüler; Balçova Çevreyolu üzerinden, Konak Sahil Yolu'nu geçerek yeniden başladığı yere döndü.




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