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İzmir'de orman yangını

Son dakika haberi...İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

İzmir'de orman yangını
DHA

16.05.2021, 12:54 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021, 12:54

Kemalpaşa'nın Çelebikaya mevkiindeki ormanlık alandan, saat 12.00 sıralarında alev ve dumanın yükselmeye başladığını görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 arazöz ve 2 helikopter ile ekipler sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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