İzmir'de tepki çeken görüntüler! Körfez'e kirli su böyle aktı

Konak Pier civarında, tahliye borusundan gelen kirli su dakikalarca denize aktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, denize akan çamur gibi su denizin rengini değiştirdi.



Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasıyla beraber çok sayıda vatandaş duruma tepki gösterdi. Yaşanan olayla ilgili yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Siz, İzmir'i zehirlemeye ant mı içtiniz?



Şehrimizin tüm ekosistemini yok edeceksiniz! @tuncsoyer pic.twitter.com/ys2HxJnR5h — Av. Özgür HIZAL (@ozgurhizal35) May 16, 2021

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