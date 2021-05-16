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'de tepki çeken görüntüler! Körfez'e kirli su böyle aktı

'nin gözbebeği 'de yaşanan çevre sorunları bitmiyor. Köstebek yuvasına dönmüş yolları ve çöp sorunu ile gündemden düşmeyen İzmir'den gelen görüntüler 'bu kadar da olmaz' dedirtti.CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı , körfezin çalışmalar sonucu yüzülebilecek hale geleceği vaat etmişti. Ancak körfezin hali içler acısı durumda. AK Parti Grup Başkanvekili Avukat 'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde körfeze akıtılan pislik görenlerin büyük tepkisine yol açtı.

İzmir'de tepki çeken görüntüler! Körfez'e kirli su böyle aktı

16.05.2021, 14:45 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021, 16:48

Konak Pier civarında, tahliye borusundan gelen kirli su dakikalarca denize aktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, denize akan çamur gibi su denizin rengini değiştirdi.

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasıyla beraber çok sayıda vatandaş duruma tepki gösterdi. Yaşanan olayla ilgili yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

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