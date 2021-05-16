Kalçasından vurulan sokak köpeği iyileşiyor

İZMIR'IN Bayraklı ilçesinde, iki kişinin tabancayla rastgele ateş etmesi sonucu kalçasına isabet eden mermiyle yaralanan sokak köpeğinin tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu bildirildi. Gümüşpala mahallesinde, 12 Mayıs günü 21.00 sıralarında, rastgele ateş eden 2 kişiden birinin tabancasından çıkan kurşunlardan biri, bu sırada bir sokak köpeğine isabet etti.

Köpek acı içinde kıvranırken, iki şüpheli kaçtı. Çevredekiler durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken, belediye ekipleri yaralı köpeği tedavi için İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Seyrek Hayvan Barınağı'na götürdü