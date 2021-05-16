Seçimden önce birlik seçimden sonra şirket!

Yeni Asır'ın Aralık 2020'de imza attığı içki satış yasağı kararına daha sonra tepkiler üzerine karşı çıktığını gösteren "İkiyüzlü Soyer" manşetiyle deşifre ettiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yine çok büyük bir çelişkisi daha ortaya çıktı. Soyer'in tarım konusunda seçim öncesi başka, seçimden sonra başka konuştuğunu ortaya koyan videosu sosyal medyada gündem oldu. Soyer, seçimlerdeki rakibi olan AK Parti'nin adayı Nihat Zeybekci'nin tarımsal faaliyetler konusunda belediye bünyesinde bir şirket kurma projesiyle ilgili 9 Mart 2019 tarihinde 2. Cemre adıyla Ödemiş'te düzenlediği mitingde açıklama yapmıştı.

MİTİNGDE ADETA ŞOV YAPTI

Adeta bir şova imza atan Soyer, "Aramızda çok önemli bir fark, çok önemli bir uçurum var. O da ne biliyor musunuz? Şirketler sadece kar bilanço üzerinden yürür ve sonunda tarım işçisidir. Bir gün böyle yapar bir gün başka türlü yapar. Ama kooperatifçilik öyle değil. Kooperatifçilik, toprağın bereketini paylaşmak, toprağın ürettiği refaha ortak olmak. Aramızdaki fark bu. O sizi tarım işçisi yapmak istiyor. Biz sizi bu toprağın refahına bereketine ortak yapmak istiyoruz. Uçurumun büyüklüğü burada. Onlar şirketten holdingden anlarlar eyvallah, biz kooperatiften anlarız. Biz kooperatifi büyüteceğiz. Bunun için size söz veriyorum" dedi.

HANİ ŞİRKETLEŞME YOKTU?

Ancak Soyer'in bu sözlerinin 'seçim öncesi yapılmış bir şov' olduğunu gösteren bir gelişme yaşandı. Soyer, 21 Ocak 2021 tarihinde, 2021-2024 döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uygulayacağı "Bir Başka Tarım Mümkün" vizyonunun tanıtımı amacıyla yine Ödemiş'te düzenlenen toplantıda ise, tam tersini söyledi. Soyer, burada tarım stratejilerinin bir sonraki adımı olarak lojistik, işleme ve markalaşma çalışmalarını belediye bünyesindeki BAYSAN şirketi aracılığıyla yürüteceklerini açıkladı. Soyer'in burada söyledikleri seçim öncesi söylediklerinin tersiydi.

Soyer, "Tarım stratejimizin bir sonraki ayağında lojistik, işleme ve markalaşma çalışmaları yer alıyor. İklim krizine ve kuraklığa çözüm ürettiğimiz bu stratejik ürünlerin lojistiği yani üreticiden alınması, işlenmesi paketlenmesi ve satılacak hale getirilmesi belediye şirketimiz BAYSAN tarafından gerçekleştiriliyor. BAYSAN'ın burada üstlendiği rol çok önemli. Çünkü İzmir Büyükşehir Belediyesi adına tüm operasyonel süreçleri gerçekleştirerek diğer tarımsal şirketlere ve kooperatiflere örnek teşkil ediyor" dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Soyer'in bu çelişkili açıklamalarının yer aldığı video sosyal medyada gündeme geldi. Soyer'e tepki yağdı. İşte o gelen tepkilerden bazıları: Dilek Ozkan: Her şeyleri yalan. Hatice Zeybek Uslu: Baysan A.Ş. devreye girdiğinde başka bir boyuttan İzmir tarımına bakacağımızı görmüştük. Ali Rıza Avcan: Cehalet + Kötüniyet + Popülizm = Plan var"mış" gibi yapmak... Daha doğrusu plansızlık... Nejat Say: Hep tiyatrocu olmak isterdim!

ERHAN GÜLENÇ