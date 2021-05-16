Sevgilisi mi itti intihar mı etti!

İZMİR'DE 24 yaşındaki Derya Kılıç, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Deniz Özarslan'la alkol aldıkları 4 katlı evin çatısından aşağıya düştü. Eşiyle ayrı yaşayan iki çocuk babası Deniz Özarslan, babasının evinin çatısından düşen genç kadının aşağıya atladığını, tutmaya çalışmasına rağmen başaramadığını iddia etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, annesi ve babası ile yaşayan Özarslan, Savcılığın talimatıyla gözaltına alındı. İhbar üzerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahesinin ardından Atatürk Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan genç kadının yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

11 YAŞ KÜÇÜK

FECİ olay, Konak Hatay Polis Merkezi sorumluluk bölgesinde kalan Akın Simav mahallesi Şehit Nihatbey caddesindeki apartmanın çatı katında yaşandı. İddiaya göre bir süredir eşiyle ayrı yaşayan iki çocuk babası Deniz Özarslan, kendisinden 11 yaş küçük sevgilisinden ayrılmak istedi. Akşam saatlerinde ayrılmayı konuşmak için buluşan çift, babası Rıza Özarslan ve annesi Suna Özarslan'ın oturduğu apantmanın çatısında alkol alıp hararetli şekilde tartışmaya başladı. Alkolün de etkisiyle çiftin arasındaki tartışma iyice alevlendi.

ÖLÜMLE PENÇELEŞİYOR

BİR süre sonra genç kız büyük bir gürültüyle terastan aşağı düştü. Özarslan, sevgilisi Derya Kılıç'ın 'bırak beni' diye bağırarak terastan atladığını, kendisini tutmaya çalışmasına rağmen ellerinden kayarak aşağıya düştüğünü iddia etti. Genç kızın ardından aşağıya koşturan Özarslan, hemen polisi ve sağlık ekiplerini arayarak durumu haber verdi. SAĞLIK ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadın ambulansla Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan ve hayati tehlikesi bulunan genç kızın bilincinin kapalı olduğu ve ölümle pençeleştiği bildirildi. Baba Habib ve anne Avide Kılıç acı haber üzerine hastaneye koştular. Kızlarının durumunu öğrenen aile sinir krizi geçirdi.

SEVGİLİSİ GÖZALTINDA

ALMANYA doğumlu olan ve eşiyle aralarının açık olması sebebiyle anne ve babasıyla olayın yaşandığı apartmanda oturan Deniz Özarslan, nöbetçi savcılığın talimatıyla ifadesi alınmak üzere Hatay Polis Karakolu'na götürüldü. Genç adamın ilk ifadesinde yasak aşk yaşadığı sevgilisinden ayrılmak istediğini, bunun yüzünden aralarında çıkan tartışma üzerine genç kadının kendisini aşağıya attığını, tutmak istediğini ama başaramadığını söylediği öğrenildi.

FATİH ŞENDİL