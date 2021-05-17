Haberler İzmir Asker eğlencesi dönüşü kazada can verdi

Asker eğlencesi dönüşü kazada can verdi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bu hafta askere gidecek olan Raşit Yaman (20), arkadaşlarının düzenlediği asker eğlencesi dönüşü kaza yaptı.

17.5.2021