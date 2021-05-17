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Haberler İzmir Asker eğlencesi dönüşü kazada can verdi

Asker eğlencesi dönüşü kazada can verdi

'in ilçesinde bu hafta askere gidecek olan Raşit Yaman (20), arkadaşlarının düzenlediği asker eğlencesi dönüşü kaza yaptı.

Asker eğlencesi dönüşü kazada can verdi

17.5.2021

Alınan bilgiye göre, Ovacık Mahallesi'nden Bademli Mahallesi istikametine ilerleyen Raşit Yaman yönetimindeki motosiklet, direksiyon hakimiyetinin bir anda kaybolması sonucu yol kenarındaki beton duvara çarptı. Kazada sürücü Yaman olay yerinde yaşamını yitirdi, motosikletteki akrabası Hulusi Y. (18) ise ağır yaralandı.



DEÜ'YE SEVK EDİLDİ
KAZAYI gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hulusi Y, buradaki müdahalenin ardından İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. İki gencin, askere gitmeye hazırlanan arkadaşları M.K'nin evinde düzenlenen asker eğlencesinden döndüğü öğrenildi.

SEVAL KONURALP

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