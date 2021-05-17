Gece gündüz çalışan merdivenlere tepki

İzmir'in Çiğli ilçesi Anadolu Caddesi Harmandalı girişindeki yürüyen merdivenlerin sensörlerinin bozuk olması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Yürüyen merdivenlerin sürekli çalıştığını belirten vatandaşlar, "Merdivene adım atarken tehlike oluşuyor" diye konuştu.





ÇÖZÜM ÜRETMEDİLER

SOKAĞA çıkma yasaklarında da durmadan boş yere çalıştığı belirtilen merdivenlerin boşuna elektrik harcadığını dile getiren vatandaşlar, "Bir işi de doğru düzgün yapmıyorlar. Ya çalışmaz ya da doğru çalışmaz.

Yazık buradaki elektrik israfı vatandaşın cebinden çıkıyor. Gece gündüz sürekli boş yere çalışıyor.

Bu durum yürüyen merdivenin ömrünü de kısaltıyor.

Ayrıca pis ve bakımsız olan merdivenler için Çiğli Belediyesi'ne defalarca yazı yazdık fakat bir türlü sonuç alamadık. Yetkililerden bir an önce gerekeni yapmalarını istiyoruz" dedi.