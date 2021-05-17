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Haberler İzmir İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim elemanı alacak

öğretim elemanı alacak

Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu. Öğretim Üyesi için son başvuru tarihi 31 Mayıs 2021 Pazartesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim elemanı alacak

17.05.2021, 09:43

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim görevlisi alımı Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlandı.

Yayınlanan ilanda; " Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin" ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Başvurular Üniversitemiz ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü'ne son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır (elektronik posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır). Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. İlanımıza www.ieu.edu.tr adresinden ulaşılabilir." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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