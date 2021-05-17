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Haberler İzmir İzmir'de 4'üncü kattan düşen kadının erkek arkadaşı tutuklandı

'de 4'üncü kattan düşen kadının erkek arkadaşı tutuklandı

'in ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katından düşerek ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili şüpheli olan kadının erkek arkadaşı ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir'de 4'üncü kattan düşen kadının erkek arkadaşı tutuklandı
İHA

17.05.2021, 09:18

Edinilen bilgiye göre olay 13 Mayıs Perşembe günü ilçeye bağlı Akın Simav Mahallesi Şehit Nihatbey Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre D.Ö. (35) ile kız arkadaşı olduğu öne sürülen D.K. (24), konuşmak için D.Ö.'nün evinde buluştu. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından D.K. isimli kadın, 4'üncü kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan kadını gören D.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

ERKEK ARKADAŞ TUTUKLANDI

Olayın ardından D.K.'nın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen D.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. D.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, ayrılmak istediğini belirtmesi üzerine D.K'nın intihar girişiminde bulunduğunu söylediği iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Ö., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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