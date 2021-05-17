İZSU’ya ulaşamayınca çareyi CİMER’de buldular

İzmir'in Konak ilçesinde Gazi Osman Paşa Bulvarı ile 1385 numaralı sokağın kesiştiği yerde patlayan su borusunun onarılması için İZSU'ya haber veren semt sakinleri, günlerce sonuç alamadıkları için son çare olarak sorunlarını CİMER'e yazdı.



İZSU CEVAP VERMİYOR

CİMER üzerinden yapılan şikayet sonrası ekiplerin geldiğini söyleyen vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterdi. Su borusunun patlamasının ardından İZSU'yu aradıklarını belirten mahalleli, "Su borusu patladıktan sonra yetkililere haber verdik fakat gelen olmadı. Bekledik, yaklaşık 3 gün su boşa aktı. Sonra CİMER'e yazdık. Ekipler hemen geldi. Bir sorun olduğunda İZSU'nun ilgisizliği bu ilk değil. İZSU'ya bi türlü ulaşamıyoruz. Yetkililerden bu iletişim sorununu çözmelerini istiyoruz.

İZSU'nun sorumluluğunda olan bir durum için illa CİMER'e mi yazmamız gerekiyor!" diyerek yaşadıkları durumdan şikayetçi oldular.