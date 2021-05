“Kaçak moloz dökümüne kameralı önlem alınsın”

İzmir Çiğli'de 10006/1 Sokak üzerinde bulunan yol kenarına kaçak moloz dökülmesi mahallelinin tepkisini çekti. Çevrenin kirlendiğine dikkat çeken vatandaşlar, ' Yol kenarına kaçak moloz döküp gidiyorlar.

Düzenli olarak moloz döküyorlar.

Burası moloz döküm alanı değil ama umurlarında değil" dedi.



YETKİLİLER NEREDE?

GECE geç saatlerde kimliği belirsiz kişilerce moloz döküldüğünü söyleyen vatandaşlar, "Yetkililere bu durumu bildirmemize rağmen hiçbir önlem almadılar. Çöp yığınları her geçen gün büyüyor. Bizim de yapabileceğimiz bir şey yok. Her önüne gelen istediği yere moloz dökemez.

Böyle rezillik görülmedi. Yeter artık. Yetkililerin bir an önce gerekeni yapmalarını istiyoruz. Yol kenarının temizlenmesini ve kaçak moloz dökülmemesi için kamera sistemi gibi önlem alınmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştular.