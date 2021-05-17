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Haberler İzmir Molada fenalaşan temizlik görevlisi hayatını kaybetti

Molada fenalaşan temizlik görevlisi hayatını kaybetti

Molada fenalaşan temizlik görevlisi hayatını kaybetti

17.5.2021

İZMİR Karşıyaka'da İZBAN istasyonunda temizlik görevlisi olarak çalışan Aydın Ural (43), mola vermek için istasyonun acil çıkış kapısından dışarı çıktı. Ural'ın moladan dönmemesi üzerine şüphelenen iş arkadaşları, telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı. Telefona yanıt alamaması üzerine dışarı çıkan çalışanlar, Ural'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Ural'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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