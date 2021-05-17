‘Pislik seviyesi alarm veriyor’





'KÖRFEZ ALARM VERİYOR'

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "İnsanlar, körfezi çöplük gibi gördüğü için bu durum yaşanıyor.

Körfez, pislikten doygunluğa ulaştı" dedi. İzmir Körfezi'nin ciddi anlamda alarm vermeye başladığına dikkati çeken Yaşar, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski belediye başkanı Aziz Kocaoğlu, Körfez'in yüzülebilir olacağının sözünü vermişti.

Nasıl yüzülebilir olacak? Bu şekilde olamaz. 2002'den beri aynı sorunları dile getiriyoruz. Değişen bir şey yok.

Hala koku sorunu çözülmedi. Konuyla ilgili uzman kişilerin söylediklerine kulak asılmalı. Bu sorun bir an önce çözülmeli. İzmir Körfezi, şehir için çok önemli bir kılcal damardır. Bu damar yok ediliyor" diye konuştu.