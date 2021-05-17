Tay Park’ın duvarlarını vandallar mahvediyor

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde Aziz Nesin Bulvarı'nda bulunan Tay Park'ın duvarlarının bakımsızlığına vatandaşlar isyan etti. Duvarlara spreylerle çirkin yazılar yazıldığını belirten semt sakinleri, "Uzun zamandır duvarlar rezalet halde" diye konuştu.



TEMİZLEMEK ZOR DEĞİL

ÇEVREYE duyarsız kişilerin duvarları sürekli kirlettiğini söyleyen Karşıyakalılar, "Yazı yazanlar da hangi amaçla bunu yapıyor anlamıyoruz. Çevreye zarar veriyorlar.

Saçma sapan kelime ve cümleler oldukça çirkin görünüyor.

Duvarları da ısrarla boyamayan yetkilileri de anlamıyoruz. Alt tarafı bir boyama yapacaklar, neden yapmıyorlar?

Yetkililerden bir an önce çirkin yazılarla kirletilen duvarların boyanmasını istiyoruz. Ve yazı yazanlara da burada sesleniyoruz, lütfen şehrimizi bu şekilde çirkinleştirmeyin" ifadelerini kullandı.