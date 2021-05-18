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Haberler İzmir Bin 500 lira için öldürüldü

Bin 500 lira için öldürüldü

Bin 500 lira için öldürüldü

18.5.2021

İzmir'de alacak verecek meselesi kanlı bitti. Bornova'da yaşayan Volkan Akçay, kardeşi Necmettin Akçay ile birlikte alacaklı olduğu yabancı uyruklu Ahmad Khello'nun Çamdibi'nde yaşadığı eve gitti. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmad Khello, belinden çıkardığı tabancayla Volkan Akçay'a ateş etti.
Mermilerin isabet ettiği Akçay kanlar içinde yerde kalırken, dışarıda bekleyen kardeşi Necmettin Akçay ise silah sesini duyunca eve girdi ve ağabeyini yerde yatarken gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akçay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SİLAHIYLA YAKALANDI
NECMETTİN Akçay ve mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zahlı Ahmad Khello'yu silahla birlikte evde yakalayarak gözaltına aldı. Akçay'ın cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsisi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, cinayetin detayları da ortaya çıktı. Demir işi yaptığı ileri sürülen Volkan Akçay'ın, Ahmad Khello'ya verdiği bin 500 lira borcu istediği için öldürüldüğü ortaya çıktı.

FATİH ŞENDİL

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