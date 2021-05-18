İZBETON kısıtlamada çalıştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tam kapanmayı fırsata çevirerek kent içi ulaşımı rahatlatmak için 7 ayrı bölgede kavşak ve yol düzenlemesi yaptı.

Konak, Bornova, Bayraklı, Çiğli, Karabağlar ve Balçova'da yürütülen çalışmaların büyük bölümü Fen İşleri Müdürlüğü ve İZBETON ekiplerinin koordineli çalışması ile tamamlandı. Bornova Egemak, Konak Karataş, Alsancak Gar, Balçova Marina, Çiğli Koçtaş, Karabağlar Yaşayanlar kavşakları ile Altınyol Caddesi'nde trafik yoğunluğunu ve sıkışıklığını azaltacak, kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlayacak çalışmaların tamamlanması ile trafik akışının rahatlaması bekleniyor.



İNCİRALTI'NA DÜZENLEME

BU dönemde hayata geçirilen en önemli düzenlemelerden biri de Balçova'daki Marina Kavşağı'nda olacak.

İzmir-Çeşme Otoyolu'ndan Haydar Aliyev Bulvarı'na (İnciraltı) sola dönüşlerde trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 30 araçlık sığınma cebi oluşturulacak. Kavşakta bulunan orta göbek de kaldırılarak üçgen adacık yapılacak. Haydar Aliyev Bulvarı'ndan hem Konak hem Üçkuyular yönüne gidecekler için trafik akışı üç şeritten dört şeride çıkarılacak.