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Haberler İzmir İzmir Alpaslan Mahallesi’nin yolları hala düzeltilmedi

Alpaslan Mahallesi’nin yolları hala düzeltilmedi

İzmir Alpaslan Mahallesi’nin yolları hala düzeltilmedi

18.5.2021

İZMİR Bayraklı Alpaslan Mahallesi 1620/26 Sokak'taki yollar köstebek yuvasına döndü. Yapılan çalışmalar yüzünden bozulan asfalt, düzenlenmeyerek olduğu gibi bırakıldı.
Konu hakkında defalarca yetkililere bilgi vermelerine rağmen bir şey yapılmadığını belirten vatandaşlar, "Bozuk yollarımız Yeni Asır'da da haber oldu ama gelen giden yok. Büyükşehir Belediyesi bir düzeltip, bir bozuyor.
21'inci yüzyıl İzmir'inin düştüğü hale bakın. Bir an önce düzeltilmesini istiyoruz" dediler.

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