İzmir’de feci kazada can pazarı

Kaza, dün akşam saatlerinde İskele Mahallesi Çeşme-Urla İzmir Asfaltı Caddesi ile 2209 sokağın kesişimindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet T (67), idaresindeki 35 AJM 483 plakalı Fiat marka araç ile Okan K., yönetimindeki 06 CGU 434 plakalı Tofaş marka otomobil kazaya karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 112 Acil Servis ekipleri ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Fiat marka araçta sıkışan sürücü Mehmet T., ve yolcu konumundaki Aslı T (12), ile Tofaş marka araçta sıkışan sürücü Okan K., 110 AKS ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Araçlardan çıkarılan yaralılar ambulansa alınarak Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavilerin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, kazaya karışan araçlar çekici vasıtası ile bulundukları yerden kaldırılırken, olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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