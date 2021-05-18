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Haberler İzmir İzmir'de kanlı kavga! Bin 500 lira için öldürdü

'de kanlı kavga! Bin 500 lira için öldürdü

Son dakika... 'in ilçesinde bin 500 lira alacağı olduğu için evine gelen 'ı silahla vurarak öldüren cinayet şüphelisi tutuklandı.

İzmir'de kanlı kavga! Bin 500 lira için öldürdü
İHA

18.05.2021, 15:51

Son dakika... Olay, 16 Mayıs akşamı saat 19.00 sıralarında Meriç Mahallesi 5648 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Volkan Akçay (28) ile kardeşi N.A., bin 500 lira alacakları olduğu öne sürülen yabancı uyruklu Ahmad K.'nın (31) evine gitti. Volkan Akçay ile Ahmad K. aralarında konuşurken Akçay'ın kardeşi N.A., bu sırada dışarı çıkarak beklemeye başladı. Volkan Akçay ile Ahmad K. arasında konuşma esnasında başlayan tartışma büyüyerek kavga dönüşünce, Ahmad K. tabancayla Volkan Akçay'a ateş etti. Vücuduna mermi isabet eden Akçay, kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan N.A., eve girince ağabeyini yerde yatarken gördü. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Akçay'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, şüpheli Ahmad K., Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



Silahla vurularak hayatını kaybeden Volkan Akçay'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI
Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ahmad K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İzmir'de silahıyla dehşet saçtı

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