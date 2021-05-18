Karısı evi terk edince daha fazla dayanamadı

İZMİR Çiğli'de yaşayan 32 yaşındaki Cemal Köksal, ailevi sebeplerden dolayı tartıştıktan sonra eşi evi terk edince yaşamına son verdi. Acı olay, Çiğli 9208 Sokak'ta yaşandı. Cemal Köksal iddiaya göre eşiyle ailevi sebepler yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından eşi annesinin evine giderken, Cemal Köksal'ın yanına konuşmak için kayınbiraderi Feyyaz Aldırmaz geldi. Aldırmaz geç saatlerde eniştesinin evinden ayrılıp kendi evine gitti. Akşam konuştuğu eniştesini sabah tekrar arayan Aldırmaz, ulaşamayınca eve bakmaya gitti.

KORKUNÇ MANZARAYI GÖRDÜ

Zili çalan Aldırmaz, açan olmayınca içeri girdi ve korkunç manzara ile karşılaştı. Salonda Cemal Köksal'ı kendini asmış vaziyette bulan Aldırmaz, polise haber verdi. Ekipler, Köksal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aldırmaz emniyete götürülürken, Köksal'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı.

■ FATİH ŞENDİL