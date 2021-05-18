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Haberler İzmir Kontrolden çıkan araba bariyere çarpıp takla attı

Kontrolden çıkan araba bariyere çarpıp takla attı

Kontrolden çıkan araba bariyere çarpıp takla attı

18.5.2021

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Altınyol'dan Konak istikametine giden Berkant S. (22) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ege Ünivesitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilin çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
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