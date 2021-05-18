Tarım ve hayvancılığa Büyükşehir darbesi

Ödemiş, Bayındır ve Selçuk'un çöplerinin Tire'ye getirilip kurulması planlanan tesiste depolanacağını belirten Karateke Muhtarı Erkan Tutkaç, "Meraya katı atık tesisi kurmak hangi akla hizmettir. Tarım ve hayvancılığı bitirmek istiyorlar" dedi. Köye 4-5 dakika yürüme mesafesindeki meraya böyle bir tesis kurulmak istenmesinin saçmalık olduğuna işaret eden Tutkaç'a, Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu da destek verdi. İbişoğlu, projenin bu bölgede tarım ve hayvancılığa büyük zarar vereceğine dikkat çekti.



ÇİFTLİK ALANINA ÇÖP TESİSİ

TUTKAÇ, "Daha önce Karateke Köyü 892 parselde bulunan arazimize 2 bin 700 büyük baş hayvan kapasiteli çiftlik yapmaya karar vermiştik. Sonra aynı alana BŞB'nin çöp tesisi kuracağını öğrendik. İmza toplayıp itiraz ettik. Söz konusu alan hem mera hem de hemen yanda köy mezarlığı var.

Zaten 1 km ileride çöplük var. Orası değil de neden mera tercih edilir anlamış değiliz" diye konuştu.





KÖYLÜLER KARARDAN DÖNÜLMESİNİ İSTİYOR

İSYAN eden Karatekeli köylüleri ise Tunç Soyer'in kararından vazgeçmesini istedi. Meranın talan edil-mek istendiğini ifade eden köylüler, "İki dünya bir araya gelse de bu tesi-si yaptırmayacağız. Şu an bile Ödemiş ve Bayındır'ın çöpleri Tire'ye getirilip vahşi şekilde depolanıyor. Tire, Küçükmenderes'in çöplüğü olmasın" diye tepki gösterdi.

NADİR UYSAL