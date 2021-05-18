Toplumsal destek aşı randevularına yaradı

İZMİR'DE korona virüs aşısı olma konusunda yapılan toplumsal destek işe yaradı. Korona virüse karşı mücadelede sırası gelenlerin aşı yaptırmasının hayati önem taşıdığını belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Korona virüse karşı eldeki en güçlü silah aşı. Bu yüzden aşı olmak kaçınılmaz" diye konuştu. İzmir'de sırası geldiği halde aşı olmayan 173 bin 244 kişinin büyük çoğunluğunun randevularını alarak aşı oldukları ve İzmir'de aşı olma oranının yüzde 85-90 arasında olduğu öğrenildi. İzmir bu oranla en iyi iller arasına girerken, Vali Yavuz Selim Köşger de İzmir'in bir kez daha farkını gösterdiğini ifade etti.

DUYARLILIK TEŞEKKÜRÜ

İzmir'de 173 bin 244 kişinin sırası gelmesine rağmen aşı olmamasının büyük endişe yarattığı haberi ilk kez Yeni Asır'da yayınlanmıştı. Bu durumun İzmirliler açısından büyük bir endişe ve kaygı uyandırdığını aktaran Prof. Kemalettin Aydın, "Son bilgilerle bu oranın yarısına yakınının aşılarını olduğu yönünde bilgi aldık. Bu önemli bir oran. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerini ve İzmir halkını bu duyarlığı için yürekte kutluyorum. Aşı olmazsa olmazımız, her sırası gelen aşı olmalı" diye konuştu.

'İZMİR FARKI'

İZMİR'DE binlerce vatandaşın sırası gelmesine rağmen aşı olmaması dikkat çekerken, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de konuyla ilgili "Bir an önce o kişilerin yakınları, ailesi, akrabaları ve arkadaşları tarafından ikna edilmeye çalışılması lazım" açıklamasını yapmıştı. Vali Köşger, son gelişmelerin ardından aşı olanların hızla arttığını belirterek, "Aşı olma oranı yüzde 90'a yakın. İzmir ve İzmirliler farkını gösterdi" dedi.

■ FATİH ŞENDİL