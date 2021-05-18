Yollardaki trafik levhaları magandaların hedefi oldu

TİRE'DE karayollarının yol kenarlarına yerleştirdiği trafik uyarı levhaları kendini bilmez bazı magandalar tarafından hedef tahtası gibi kullanılmaya başlandı. Özellikle kırsal alandaki trafik levhalarının kurşunlarla delik deşik olduğundan yakınan vatandaşlar, "Yoldan geçen sorumsuzlar tabelalara ateş ediyor.

Saçma ve mermilerin hedefi olan tabelalar kısa sürede kullanılamaz hale geliyor. Bazı tabelalar da spreylerle boyanıyor. Bir yandan devletimiz zarar görürken bir yandan insanların can güvenliği tehlikeye atılıyor. Trafik levhalarına ateş etmek veya boyayarak zarar vermenin mantığı nedir anlamış değiliz" diye konuştular.



İş göremez hale gelen trafik levhaları yüzünden sürücüler zorluklarla karşılaşıyor.

FOTOĞRAF: NADİR UYSAL