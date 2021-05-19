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Haberler İzmir 71 göçmen kurtarıldı

71 göçmen kurtarıldı

71 göçmen kurtarıldı

19.5.2021

İZMIR Dikili ve Çeşme açıklarında 29'u Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen olmak üzere 71 sığınmacı kurtarıldı. Çeşme'de lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarıyla hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, botlarla 42 sığınmacıyı karaya çıkardı. Dikili'de Bademli ve Denizköy açıklarındaki iki ayrı lastik botta ise 29 sığınmacı Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.
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