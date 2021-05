Create In İzmir projesi EGİAD üyelerine tanıtıldı

GEÇTİĞİMİZ yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından destek almaya hak kazanan, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir Turizm ve Tanıtma Vakfı (İZTAV) ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) iş birliğiyle hayata geçirilen Create In İzmir, EGİAD iş dünyasının konuğu oldu.



ÖNEMLİ FIRSAT YAKALADIK



İZMİR Ekonomi Üniversitesinin (İEU+KREA), girişimcilik ve inovasyon alanında projeler üretmeyi amaçlayan 'Create In İzmir' projesi;

İzmir'in gelişmesi için büyük önem taşıyor. 'Create In İzmir'in kentin tanıtımı açısından gerçekleştirdiği çalışmalar EGİAD üyeleriyle paylaşıldı. Create In İzmir Projesi Koordinatörü ve İEU+KREA Direktörü Dr. Sevay İpek Aydın'ın konuşmacı olduğu etkinlik iş dünyası tarafından büyük ilgi gördü. EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç'ın moderatörlüğünü gerçekleştirdiği proje toplantısının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, IEU+KREA'nın; kültür, endüstri ve uzmanlık alanlarında faaliyet gösteren uluslararası ekonomi araştırma ve uygulama merkezi olduğunu belirterek, merkez bünyesindeki Create In İzmir projesinin EGİAD olarak parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Yelkenbiçer, "İZKA'nın, İZVAK'ın ve EGİAD'ımızın paydaş olduğu İzmir Ekonomi Üniversitesi Create In İzmir projesinin şehrimiz ve ülkemiz için kritik bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Dr. Sevay İpek Aydın ise konuşmasında Create In İzmir'in Türkiye genelindeki 100'ü aşkın proje arasından seçildiğini belirterek kent için önemli bir fırsat yakaladıklarını ifade etti.