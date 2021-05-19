Muharrem İnce, bir süredir devam eden parti kurma çalışmalarını tamamladı ve Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi. CHP'de gerçekleştiremediği genel başkanlık hedefini kendi partisini kurarak gerçekleştiren İnce'nin Memleket Partisi'nin Genel Sekreteri ise 22. dönem CHP İzmir Milletvekili Hakkı Akalın oldu. Yeni görevi sonrası ilk açıklamasını Yeni Asır'a yapan Akalın, "İddialıyız.

Seçimlerde demiyorum, birkaç ay içinde İzmir ve İzmirliler Memleket Partisi'ni kucaklayacak.

İzmir CHP'nin kalesi yalanının sonu geldi. Bu sözün doğru olmadığını yakında herkes görecek" dedi.



İZMİR'İ GERİ ALACAĞIZ

Partinin Genel Başkanvekili ve Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer ise Memleket Partisi'nin CHP'de bir türlü giderilmeyen birtakım eksikler yüzünden doğduğunu söyledi.

Bir iki ay içinde partisinin vekil sayısının artacağını da öne süren Usluer, "Kasım'da yapılacak ilk olağan genel kurula kadar Memleket Partisi'nin Meclis'te grubu olacak" dedi. İzmir'i CHP'den geri alacaklarını dile getiren Usluer, "Terörle arasına mesafe koymayanı istemiyoruz.

Atatürkçü, Cumhuriyetçi, demokrat olmayanı, ayrımcılık yapanı partimizde istemiyoruz" dedi. Siyaseti iyi bildiklerini de kaydeden Usluer, "İzmir'e çok güveniyoruz.

Biz bu yola inanarak çıktık. Tüm Türkiye gibi İzmir'de Memleket'li olacak" ifadelerini kullandı.







'TERÖRLE ARASINA MESAFE KOYMAYANI İSTEMİYORUZ'

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da genel merkez açılışında partisinin yol haritasını açıkladı.

İnce, "Atatürk'e saygısızlık yapanı partide istemiyoruz. Terörle arasına mesafe koyamayanı istemiyoruz" diye konuştu.

Fatih ŞENDİL