İzmir ve Ege illerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kovid-19 tedbirleri altında gerçekleştirilen törende, katılımcılar maske takıp sosyal mesafe kuralına uydu.

Törene, davetliler ve izci kulübünden öğrenciler katıldı. Kutlamalar kapsamında, Sahil Güvenlik ve polis botu da İzmir Körfezi'nde hazır bulundu.

AYDIN

Aydın'daki tören Aydın Valiliği önünde düzenlendi. Burada Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Fillikçioğlu'nun günün önemine ilişkin konuşmasının ardından lise öğrencileri şiirler okudu.

MANİSA

Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

DENİZLİ

Denizli'deki törenler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ve müdürlük çalışanlarının Valilik yanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

İbanoğlu, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla İstiklal Mücadelesi'ni başlattığını söyledi.

İbanoğlu, "Bu tarihi bilinçle, özgüven içerisinde geleceğe ümitle bakıyoruz. Türkiye, mevcut kazanımlarını daha da ileriye taşıyacak. Güçlü geçmişiyle parlak geleceğini tamamlayarak yükselmeye devam edecektir." dedi.

Konuşmaların ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi bando ekipleri tır kasalarında şehri dolaşarak gençlerin bayramını kutladı.

Bisikletle şehir turu yapan sporcuların ardından tören sona erdi.

UŞAK

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.