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Haberler İzmir İzmir’de yangın havuzu faciası! Cesedini eşi buldu

’de yangın havuzu faciası! Cesedini eşi buldu

55 yaşındaki , eşi (51) ve kızı ile İnkaya mevkiindeki yangın söndürme helikopterlerinin su aldığı havuzun bulunduğu bölgeye geldi. Eşi, serinlemek için yangın havuzuna giren Hüseyin Yıldırım'ın cesediyle karşılaştı.

İzmir’de yangın havuzu faciası! Cesedini eşi buldu
AA

19.05.2021, 08:55

Kınık ilçesinde yangın havuzuna giren 55 yaşındaki Hüseyin Yıldırım, hayatını kaybetti.

İddiaya göre Yıldırım, Bağalan Mahallesi İnkaya mevkisinde serinlemek için yangın havuzuna girdi.

Havuzun içinde eşinin hareketsiz yattığını gören Elif Yıldırım durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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