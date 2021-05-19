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İzmir’de yangın havuzu faciası! Cesedini eşi buldu

55 yaşındaki Hüseyin Yıldırım, eşi Elif Yıldırım (51) ve kızı Melek Yıldırım ile İnkaya mevkiindeki yangın söndürme helikopterlerinin su aldığı havuzun bulunduğu bölgeye geldi. Eşi, serinlemek için yangın havuzuna giren Hüseyin Yıldırım'ın cesediyle karşılaştı.