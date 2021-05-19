İzmir’de yangın havuzu faciası! Cesedini eşi buldu

Kınık ilçesinde yangın havuzuna giren 55 yaşındaki Hüseyin Yıldırım, hayatını kaybetti.
İddiaya göre Yıldırım, Bağalan Mahallesi İnkaya mevkisinde serinlemek için yangın havuzuna girdi.
Havuzun içinde eşinin hareketsiz yattığını gören Elif Yıldırım durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.İzmir'de yüksek sesli müzik cinayeti! Kendisini uyaran esnafı tabanca ile başından vurdu
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