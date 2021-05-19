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Haberler İzmir Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İzmir depremi yorumu! Daha büyük depremler bekleniyor mu?

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İzmir depremi yorumu! Daha büyük depremler bekleniyor mu?

(DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, ilçesinde bugün meydana gelen 4,3 ve 4,2 büyüklüğündeki depremlerin, 30 Ekim'de açıklarında kaydedilen sarsıntıdan farklı bir fayda gerçekleştiğini belirterek olumsuz bir durum beklemediklerini bilirdi.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İzmir depremi yorumu! Daha büyük depremler bekleniyor mu?

19.05.2021, 16:30 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021, 16:34

Prof. Dr. Sözbilir, yaptığı açıklamada, Ege Bölgesi'nde bugün 3 şiddetinden büyük peş peşe 4 depremin yaşandığını hatırlattı.

Menderes'teki iki depremin, Gümüldür ve Tuzla fayına yakın olduğunu belirten Sözbilir, "30 Ekim'deki depremden sonra çok sayıda artçı deprem olmuştu. Ancak bu deprem 30 Ekim'deki depremden farklı bir fayda gerçekleşti. Bu yeni bir deprem." dedi.

Denizin içinde de çok sayıda fay olduğunu ve bir kırılma gerçekleştiğini bildiren Sözbilir, gelişen artçıların artık etrafındaki fayları da tetiklemeye başladığını ifade etti.

Bugün meydana gelen depremlerin olumsuzluk teşkil etmeyeceğini vurgulayan Sözbilir, "Bu büyüklükteki depremler herhangi bir olumsuzluk oluşturmaz. Sadece sarsıntı hissettirir." diye konuştu.

İzmir'de korkutan deprem!

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