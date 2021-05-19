‘Ulucak toz bulutu içinde esnaf kepenk açamıyor

CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı yönetimindeki meclis toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ulucak'ta başlattığı alt yapı çalışmalarını zamanında tamamlayamadığı ve Kemalpaşa Spor Kulübü adına para toplandığı iddiaları tartışmalara neden oldu.

AK Partili Meclis Üyesi Kemal Altın, ilçedeki alt yapı çalışmalarının halen tamamlanmadığını, halkın toz topraktan perişan olduğunu söyledi.

Altın'a "Bitiremedik ne oldu?" diyen Karakayalı spor kulüplerine yardım yapılması ve Kemalpaşa Spor Kulübü adına belediyenin 600 bin lira para topladığı iddialarına ilişkin olarak da "Benim belediye sporum var ona yardım ediyorum. Git sen de topla" yanıtını verdi.



MÜTEAHHİT VURUP GEÇİYOR

Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ile Kemalpaşa Belediyesi, ilçedeki 12 mahallede geçen yıl alt yapı çalışması başlattı. Mart ayında bitirileceği belirtilen çalışmaların Ulucak'ta halen devam ettiğini hatırlatan Kemalpaşa Belediyesinin AK Partili Meclis Üyesi Kemal Altın, "Çalışmalar 1 ay içinde tamamlanacak dediniz Haziran ayı geldi bitmiş değil. Ulucak'ın üstünden bakınca kara, toz bulutu..

Esnaf kepenk açamıyor. Halk perişan, virüsten dolayı balkona da çıkamıyor" dedi.

Başkan Karakayalı, bunun üzerine "Ne yapacak balkona çıkıp. Bitiremedik ne oldu?" yanıtını verdi. Çalışmaların takibinin yapılmadığına da dikkat çeken AK Partili Altın, "Müteahhit istediği gibi vuruyor, kırıyor geçiyor. Binalar, kanalizasyon kot altında kalıyor, yollar yükseliyor. Önce kanalizasyonu tıkayıp vatandaşı çaresiz bırakıyor, sonra vatandaşa '1000 ile 5 bin lira arası bunu yaparım' diyor. Ben bin lira verdim" diye konuştu. Başkan Karakayalı da "Verin o zaman. Büyükşehir'in işi, benim değil" ifadelerini kullandı.





SPOR KULÜBÜNE 600 BİN LİRA TOPLANDI İDDİASI

MECLİS üyesi Altın, aynı zamanda Ulucak Spor Kulübü yönetiminde olduğunu, 250 öğrenciye kendi çabaları ile hizmet verdiklerini ancak belediyeden yardım alamadıklarını aktardı. Karakayalı da, "Benim belediye sporum var ona yardım ediyorum" dedi. Altın ayrıca Kemalpaşa Spor Kulübü adına belediyedeki bazı isimlerin para topladığını, bunun da 600 bin lira civarında olduğu yönünde duyumlar aldıklarını söyledi. CHP'li Karakayalı bu sözler üzerine "Git sen de topla. Beni ilgilendirmez ki bu.

Olabilir, toplayabiliriz" yanıtını verdi.

ALTIN, toplanan bir para varsa ilçedeki spor kulüplerine neden eşit şekilde dağıtılmadığını da sordu. Sinirlenen Karakayalı, "Dağıtmak zorunda değilim. Maç yok, spor yok. Dedikodudan bahsediyorsun. Toplanabilir, benim haberim yok" diye çıkıştı. Altın da bunun üzerine "Yok öyle bir şey' deyin. Neden strese giriyorsunuz ki?

Varsa da paylaştırın diyorum" dedi.

Metin BURMALI