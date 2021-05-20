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Haberler İzmir Başkan Erdoğan müjdelemişti! İzmir'de esnafa milyonluk destek

Başkan Erdoğan müjdelemişti! İzmir'de esnafa milyonluk destek

Başkanı Zekeriya Mutlu, Başkan 'ın açıkladığı hibe desteği kapsamında kentteki 60 bin 74 esnafa 208 milyon 686 bin lira destek sağlanacağını belirtti. Esnafın taleplerinin karşılık bulmasının sevindirici olduğunu belirten Mutlu, işlerini kaybetme pahasına da olsa halk sağlığı için üzerlerine düşeni yerine getirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Başkan Erdoğan müjdelemişti! İzmir'de esnafa milyonluk destek
AA

20.05.2021, 13:44

Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın salgın nedeniyle zor bir dönem geçiren esnafa sağlanacak desteklere ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Mutlu, şunları kaydetti:

"Yapılan açıklamalara dayanarak Esnaf Sicil kayıtlarımızdan çıkardığımız verilere göre İzmir'de bu yardımlardan toplamda 60 bin 74 üyemizin 208 milyon 686 bin lira hibe destek alabilmesi söz konusu. 5 bin lira destekten 14 bin 232 üyemiz toplam 71 milyon 160 bin lira, 3 bin lira destekten ise 45 bin 842 üyemiz toplam 137 milyon 526 bin lira tutarlarında yararlanabilecek. Bu hiç de azımsanacak bir rakam değil. Cumhurbaşkanımıza, hükümet üyelerine, Ticaret Bakanlığına ve Esnaf Sanatkarlar Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz."

Esnafın taleplerinin karşılık bulmasının sevindirici olduğunu belirten Mutlu, işlerini kaybetme pahasına da olsa halk sağlığı için üzerlerine düşeni yerine getirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Sağlanacak desteğin detaylarının açıklanmasını beklediklerini kaydeden Mutlu, "Bir defaya mahsus düşünülen bu desteklerin sürekli hale getirilmesi, ayrıca kalıcı diğer tedbirlerle desteklenmesi zaruridir." ifadesini kullandı.

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